У Стамбулі закінчили будівництво третього мосту через Босфор

Про це заявив у неділю, 6 березня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган, який відвідав новобудову, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Вартість мосту оцінюють у три мільярди доларів США.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, на підвісному мосту завдовжки 1,4 кілометра буде вісім смуг автомагістралі та дві залізничні колії. Збудований він північніше від двох уже існуючих мостів, що поєднують європейську та азійську частини турецького мегаполіса. Новий міст є частиною великого проекту, який передбачає також будівницто нового аеропорту та каналу від Чорного до Мармурового морів в обхід Босфору.

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Критики Ердогана вважають проекти президента надмірними. Захисники довкілля також критикували проект мосту, оскільки він, на їхню думку, призвів до знищення лісів на північ від Стамбула.