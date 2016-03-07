У Стамбулі поліція гумовими кулями розстріляла жінок, що зібралися відзначати 8 березня (фото, відео)

Як повідомляє Reuters, сотні жінок 6 березня заповнили площу в районі Кадикьой в азіатській частині Стамбула за два дні до свята, проігнорувавши заборону на акцію, встановлену владою нібито з міркувань безпеки.

Учасниці акції хотіли привернути увагу до проблем жінок в Туреччині, що займає 77-е місце із 138 країн за індексом гендерної рівності Програми розвитку ООН.

Однак поліція обстріляла присутніх гумовими кулями.