У Стамбулі поліція гумовими кулями розстріляла жінок, що зібралися відзначати 8 березня (фото, відео)
08:43, 07 березня 2016Світ
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Турецька поліція в неділю застосувала гумові кулі для розгону натовпу з сотень жінок, які намагалися відзначити Міжнародний жіночий день у центрі Стамбула.
REUTERS
Як повідомляє Reuters, сотні жінок 6 березня заповнили площу в районі Кадикьой в азіатській частині Стамбула за два дні до свята, проігнорувавши заборону на акцію, встановлену владою нібито з міркувань безпеки.
Учасниці акції хотіли привернути увагу до проблем жінок в Туреччині, що займає 77-е місце із 138 країн за індексом гендерної рівності Програми розвитку ООН.
Однак поліція обстріляла присутніх гумовими кулями.
REUTERS
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