Російську агресію зупинить тільки принципова та єдина позиція Заходу – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що російську агресію зупинить тільки принципова та єдина позиція Заходу.

Таку думку він висловив у статті «Досить: НАТО повинна припинити годувати російського троля», опублікованій у виданні Politico.

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«Якщо Москва хоче брати участь у справжньому партнерстві з НАТО, вона повинна припинити свої нерозумні й провокативні воєнні дії на кордонах країн НАТО, в тому числі, польоти російської авіації з відключеними транспондерами над Балтійським морем, які загрожують навіть цивільним літкам, порушувати повітряний простір Туреччини і проводити масштабні військові навчання без попередження своїх сусідів. Вимагати менше - не варіант, тому що це відкриє двері для повтору тих самих помилок знову і знову. Уроки ХХІ століття такі ж, як і ХХ: агресор зупиниться тільки тоді, коли зустріне принципову та єдину позицію. Якби Путін зустрів непохитну реакцію після його агресії в Криму, жителі Донецька і Луганська не жили б у стані війни, а жили б в демократичній країні - набагато кращій ситуації, незалежно від того, наскільки недосконалим є стан цієї демократії», - вважає Лінкявічюс.

Міністр наголосив, що серйозний діалог між Росією і НАТО має вирішувати «реальні проблеми».

«Добрим початком було б визнати, що Кремль є стороною конфлікту в Україні. Росія повинна визнати свою агресію в Україні, вивести свої війська, забезпечити прикордонний контроль і повернути анексований Крим. Це не станеться відразу, але Росія повинна негайно зробити перші кроки в цьому напрямку і довести, що вона хоче конструктивного діалогу», - зазначив Лінкявічус.

Він переконаний, що розумна політика Заходу стосовно РФ повинна вестись з огляду на дії керівництва РФ, а не на її твердженнях.

«Терористичні загрози чи необхідність вирішення проблем міграції не повинні привести нас у стан, коли ми заплющимо очі на російські агресію і погрози на адресу своїх сусідів, її зневагу до угод і міжнародного права. Жодна країна не повинна отримати можливість обирати, які правила вона виконуватиме, а які не буде за рахунок суверенітету інших країн і миру», - наголосив він.

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Глава литовського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що діалог може тільки тоді дати результати, якщо це «дійсно конструктивний діалог і не намаганням підірвати дипломатичні і демократичні принципи».

«Якщо Росія має намір використати діалог із Заходом як платформу для пропаганди, то зустрічатися з російськими чиновниками не корисніше, ніж дивитися Russia Today, фінансований Кремлем телеканал, який повинен називатися Russia Yesterday (Росія Вчора), за його уславлення ери рад та «холодної» війни. Проводити зустрічі заради зустрічей марно. Росія повинна діями довести, що вона дійсно готова до діалогу», - переконаний Лінкявічюс.