ЄС і Туреччина домовилися стосовно міграційної проблеми

Запровадження безвізового режиму між ЄС і Туреччиною відбудеться до кінця червня, заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу за підсумками саміту ЄС - Туреччина, повідомляє Газета.ru.

"До кінця червня - до кінця головування Нідерландів - ми закінчимо процес візової лібералізації", - повідомив він.

Давутоглу також повідомив про свої плани повернутися до Брюсселя на саміт ЄС 18 березня, коли буде узгоджено остаточний план спільних дій по боротьбі з проблемою нелегальної міграції. У свою чергу, Туреччина обіцяє приймати назад усіх нелегальних мігрантів, які потрапили до ЄС з Туреччини, незалежно від їх національності.

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Раніше президент Франції Франсуа Олланд заявив, що лібералізація візового режиму з Туреччиною наприкінці червня буде можлива лише при дотриманні всіх положень угоди щодо мігрантів.