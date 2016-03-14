Саудівська Аравія обіцяє "жорстоко карати" прихильників "Хезболли"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на саудівське агентство SPA.

"Кожен громадянин або резидент, який демонструє членство в так званій "Хезболлі", симпатизує їй або сприяє їй, надає фінансову допомогу або контактує з нею, або надає притулок її членам, стане суб'єктом жорстких покарань, включаючи звинувачення в тероризмі і його сприянні", - повідомляє МВС Саудівської Аравії.

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Відзначається, що Ер-Ріяд буде депортувати з Саудівської Аравії всіх іноземців, які будуть запідозрені у співпраці з "Хезболлою", цитує видання ZN.UA.

"Хезболла" має тісні зв'язки з Іраном, який є головним суперником Саудівської Аравії на Близькому Сході.

Також бойовики "Хезболли" воюють на боці військ президента Сирії Башара Асада, у той час як Ер-Ріяд надає допомогу повстанцям, що воюють проти сирійського режиму.