Ліга арабських держав зарахувала "Хезболлу" до терористів

Раніше аналогічне рішення прийняла Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).

Міністри Лівану та Іраку покинули засідання на знак протесту, передає Російська служба ВВС.

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Країни Перської затоки чинять тиск на "Хезболлу" - одну з основних політичних сил в Лівані і військового союзника президента Башара Асада в Сирії.

РСАДПЗ звинувачує "Хезболлу" в вербування молоді в країнах затоки для проведення терористичних актів.

У лютому Саудівська Аравія відмовилася фінансувати ліванську армію. Раніше передбачалося, що вона витратить на це 3 млрд доларів.