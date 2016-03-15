Анкара спростовує заяви Росії про турецькі війська у Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецьких військових, передає РБК.

«14 березня 2016 року деякі ЗМІ опублікували повідомлення з посиланням на заяву «За нашою інформацією, вони [Туреччина] окопуються в декількох сотнях метрів від кордону всередині Сирії» міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Ці твердження не відповідають дійсності», — йдеться в заяві військових.

Читайте такожТурецькі бомбардувальники вдарили по позиціях курдів в Іраку після теракту в Анкарі

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.