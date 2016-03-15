Анкара спростовує заяви Росії про турецькі війська у Сирії

00:28, 15 березня 2016
Світ
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Влада Туреччини спростовує заяви Росії про те, що турецькі війська перебувають на території Сирії.

flickr.com/photos/nicokaiser

Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецьких військових, передає РБК.

«14 березня 2016 року деякі ЗМІ опублікували повідомлення з посиланням на заяву «За нашою інформацією, вони [Туреччина] окопуються в декількох сотнях метрів від кордону всередині Сирії» міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Ці твердження не відповідають дійсності», — йдеться в заяві військових.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.

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