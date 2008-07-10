Саркозі: розширення ЄС без Лісабонської угоди неможливе

Президент головуючої у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ переконаний у неможливості розширення Європейського Союзу без схвалення Лісабонської угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні сесії Європейського парламенту в Страсбурзі.

“Якщо ми залишаємося з Ніцькою угодою – це буде Європа 27-ми. Якщо ми говоримо про розширення, і я хочу розширення, нам потрібні нові інституції”, - сказав Н.САРКОЗІ.

Президент Франції наголосив, що Європа уже зараз платить за те, що під час останньої хвилі розширення не думала про інституції та їхнє функціонування. Він також зазначив, що навіть приєднання країн Західних Балкан неможливе без схвалення Лісабонської угоди.

“Може бути лише Лісабонська угода і розширення. Це не шантаж, це констатація факту”, - наголосив Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Після провалу Конституції, з документа були вилучені всі положення, які вели до символічного створення єдиної держави ЄС, зокрема, положення про прапор, гімн і герб ЄС.

Новою угодою, яка одержала назву Лісабонської, вносяться зміни до Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, і Угоду про створення Європейського Співтовариства, підписану в 1957 році в Римі.

Угодою передбачається, зокрема, посилення ролі національних парламентів, зміна системи підрахунку голосів у Раді міністрів ЄС, створення посади Верховного представника Союзу у закордонних справах і політики безпеки, який, повинен, в той же час, бути віце-президентом Єврокомісії.

Угодою скорочується кількість депутатів Європарламенту з 785 до 750, посилюється роль Президента Єврокомісії, Рада ЄС перетвориться на інститут і створює посаду Президента ЄС, крім того, змінюється система 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС.

Лісабонська угода має бути ратифікована усіма членами ЄС до кінця 2008 року.