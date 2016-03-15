"Про перемогу над тероризмом говорити зарано": Росія пообіцяла й надалі бомбити об'єкти ІДІЛ у Сирії

Про це заявив заступник міністра оборони РФ статс-секретар Микола Панков на авіабазі Хмеймім, передає РІА Новости.

"Досягнуті певні позитивні результати. З'явився реальний шанс покласти край багаторічному протистоянню і насильству. Однак про перемогу над тероризмом говорити поки зарано. Російська авіагрупа має завдання продовжити завдання ударів по об'єктах терористів", - зазначив він.

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Нагадаємо, ввечері 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил з Сирії 15 березня.

Пізніше на сайті Кремля з'явилося повідомлення, в якомуйшлося про дзвінок Путіна Асаду, у ході якого російський лідер і розповів йому про своє рішення.

Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі і військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.