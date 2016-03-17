В ООН сподіваються, що Москва не буде заважати трибуналу над військовими злочинцями в Сирії

Вона також висловила надію, що Москва не буде перешкоджати передачі сирійських військових злочинців міжнародному правосуддю.

«Прагнення до справедливості ніколи не було перешкодою для мирних переговорів, ці завдання треба вирішувати одночасно», — заявила дель Понте в інтерв'ю Le Temps.

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На її думку, рано чи пізно Радбез ООН створить спеціальний трибунал по Сирії, передає Росбалт.

«Ніхто не може обіцяти недоторканність Башару Асаду. Тому питання про його долю відкрито за умови, що Радбез ООН вирішить звернутися до міжнародного правосуддя», — додала дель Понте.

Крім того, вона зазначила, що офіційний Дамаск так і не надав комісії її право на відвідування Сирії. Також вона назвала «маніпуляцією» тлумачення її позитивної оцінки російського втручання в конфлікт як гарантії недоторканності сирійському режиму і його російському союзнику.