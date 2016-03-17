Курди офіційно оголосили про створення федерального регіону на півночі Сирії

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на АР.

Напередодні стало відомо про плани курдів проголосити на півночі Сирії "федерацію", яка при цьому залишиться у складі країни. Передбачається, що "федерація" об'єднає розрізнені національні громади, а також їх ополчення для протистояння ісламістів ІДІЛ, Джебхат ан-Нусри та інших заборонених організацій.

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У сирійському місті Румейла (провінція Хасеке) зібралися близько 200 делегатів з усієї півночі Сирії – вони представляють сирійський Курдистан, а також арабські, ассірійські, чеченські, черкеські, туркменські і вірменські громади, міста Алеппо, Аль-Шанбе та інші. Зібрання проходить під гаслом "Федеральна Сирія - це гарантія братерства народів".

Раніше глава представництва сирійського Курдистану в Москві Роді Осман заявив, що рішення про федералізацію стало свого роду відповіддю на те, що курди не були запрошені до участі в межсирійських переговорах, які зараз йдуть в Женеві.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 14 березня доручив почати виведення основної частини угруповання Повітряно-космічних сил (ВКЗ) Росії з Сирії.