ЗМІ оприлюднили відео затримання ймовірного організатора паризьких терактів
22:02, 18 березня 2016Світ
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У ЗМІ з'явилися кадри операції по затриманню ймовірного організатора терактів у Парижі Салаха Абдеслама.
REUTERS
Відео, на якому зображено затримання силовиками людини в капюшоні опублікував бельгійський телеканал VTM, повідомляє РБК.
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Телеканал повідомляє, що на відео затримують одного з ймовірних терористів, проте не підтверджують, що це саме Абдеслам.
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На кадрах видно, що затриманий кульгає. Раніше повідомлялося, що Абдеслам був поранений в ногу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, в ході спецоперації в Брюсселі затриманий ймовірний організатор паризьких терактів Салах Абдеслам.
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