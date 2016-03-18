ЗМІ оприлюднили відео затримання ймовірного організатора паризьких терактів

Відео, на якому зображено затримання силовиками людини в капюшоні опублікував бельгійський телеканал VTM, повідомляє РБК.

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Телеканал повідомляє, що на відео затримують одного з ймовірних терористів, проте не підтверджують, що це саме Абдеслам.

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На кадрах видно, що затриманий кульгає. Раніше повідомлялося, що Абдеслам був поранений в ногу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, в ході спецоперації в Брюсселі затриманий ймовірний організатор паризьких терактів Салах Абдеслам.