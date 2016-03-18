Спецоперація в Брюсселі: Затримано ймовірного організатора паризьких терактів Салаха Абдеслама

За даними бельгійської газети DH, поліція виявила його в ході спецрейда, проведеного в брюссельському кварталі Моленбек, повідомляє DW. При затриманні Абдеслам був поранений.

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Правоохоронним органам вдалося вийти на слід Абдеслама після того, як у квартирі, де 15 березня проводився спецрейд, були виявлені відбитки його пальців. Тоді в ході операції в перестрілці був убитий передбачуваний спільник Абдеслама Мохамед Белькаід, який відкрив вогонь і поранив чотирьох поліцейських.

Як повідомила бельгійська прокуратура, Белькаіді також розшукувався бельгійською та французькою поліцією за підозрою в причетності до терористичних актів в Парижі. 35-річний громадянин Алжиру використовував псевдонім Самір Бузід і знаходився в списку розшукуваних під цим ім'ям з грудня 2015 року.

Саме тоді слідству стало відомо, що Бузід перевів гроші з Брюсселя на банківський рахунок однієї з учасниць теракту в Парижі, вбитої через п'ять днів після вибухів.

Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. Унаслідок всіх атак загинули 130 осіб, близько 300 отримали поранення.