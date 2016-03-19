Франція вимагатиме екстрадиції ймовірного організатора терактів в Парижі - Олланд

Абдеслама підозрюють в організації терактів у Парижі 13 листопада, передає Deutsche Welle.

"Салах Абдеслам був безпосередньо причетний до підготовки, організації та здійснення цих атак", - заявив Олланд на спільній з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем прес-конференції, цитує агентство Reuters.

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При цьому французький президент привітав уряд Бельгії з успішною операцією. Він додав, що операція була дуже небезпечною та потребувала неабиякої сміливості.

Олланд також наголосив, що "боротьба з тероризмом сьогодні не закінчується, хоч це і перемога".

Як повідомляв УНІАН, у ході спецоперації в Брюсселі затримано передбачуваного організатора паризьких терактів Салаха Абдеслама. При затриманні Абдеслам був поранений.