У центрі Стамбула підірвався смертник: є загиблі й поранені (фоторепортаж)
12:04, 19 березня 2016Світ
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У центрі Стамбула стався вибух, жертвами якого, за попередніми даними, стали дві людини.
Ще щонайменше сім людей отримали поранення, передає РБК з посиланням на CNN Turk.
За інформацією видання, бомбу підірвав терорист-смертник. Він стався на одній з головних пішохідних вулиць Стамбула — Істікляль.
Над містом літають вертольоти, на місці події працюють спецпідрозділи. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибух.
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Нагадаємо, у центрі Анкари вранці 18 березня сталася перестрілка. Напад стався на автобусній зупинці в районі Дікмен. Невідомий застрелив жінку-поліцейського і одного з городян.
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