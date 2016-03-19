У центрі Стамбула підірвався смертник: є загиблі й поранені (фоторепортаж)

Ще щонайменше сім людей отримали поранення, передає РБК з посиланням на CNN Turk.

За інформацією видання, бомбу підірвав терорист-смертник. Він стався на одній з головних пішохідних вулиць Стамбула — Істікляль.

Над містом літають вертольоти, на місці події працюють спецпідрозділи. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибух.

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Нагадаємо, у центрі Анкари вранці 18 березня сталася перестрілка. Напад стався на автобусній зупинці в районі Дікмен. Невідомий застрелив жінку-поліцейського і одного з городян.