Президента Бразилії Ділму Русеф звинувачують в корупції

Президент Бразилії Ділма Русеф знала про корупційні схеми, які використовуються для виведення грошей з найбільшої нафтової компанії Бразилії Petrobras, заявив в інтерв'ю популярному бразильському журналу Veja сенатор Делсидио ду Амарал, повідомляє Бі-бі-сі.

Як стверджує сенатор, Лула брала участь у переговорах за призначенням директорів в Petrobras. За рахунок цього політичні партії отримували важелі тиску на держкомпанію, яка фінансувала їх передвиборні витрати.

Читайте такожУ Бразилії пройшли масові акції протесту проти президента Ділми Руссефф (фото)

Після приходу до влади Русеф продовжила використовувати ці схеми. Більше того, саме Petrobras фінансував її виборчі кампанії 2010 і 2014 років, заявив політик.

За його словами, Русеф намагалася вплинути на слідство і призупинити розслідування корупційної схеми.

Амарал довгий час був одним з найближчих союзників Русеф, а також входив в правлячу "Робочу партію".

Однак у листопаді минулого року він був арештований у рамках розслідування корупційного скандалу в Petrobras. На цьому тижні Амарал пішов на угоду зі слідством, а також покинув "Робочу партію". Раніше сенатор заявляв, що Русеф намагалася купити його мовчання.

Після публікації інтерв'ю Амарала представники Русеф поширили заяву, згідно з яким вона заперечує всі звинувачення, а самого Амарала обіцяє переслідувати за наклеп.

Читайте такожУ Бразилії спікера конгресу звинуватили у корупції - BBC

Наразі Бразилія переживає одну з найгірших політичних і економічних криз з 1980-х років. З початку березня в країні проходять мітинги, учасники яких вимагають відставки Русеф. Опозиція звинувачує її в економічній некомпетентночті та причетності до корупційного скандалу. Зараз економіка країна перебуває в рецесії.