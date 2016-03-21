Якість інформації у "чорному ящику" Boeing, що розбився в Ростові, хороша - МАК

Про це радіостанції "ЪФМ" заявив заступник голови Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Сергій Зайко, передає ТАСС.

"Параметричний реєстратор розкритий, відновлено зруйнований кабель, вивчений модуль пам'яті, підключений. Проведено копіювання інформації, вона отримана. Якість інформації хороша. Самописець працював аж до зіткнення із землею", - сказав він.

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"Можемо говорити, що запис є і належить нашому польоту. По звуковому: також отримав серйозні пошкодження, кабель був зруйнований, тому зараз проводяться роботи по відновленню. Відновляться завтра зранку", - повідомив Зайко.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту знаходилися 55 пасажирів (44 громадянина Росії, України 8, 2 Індії, 1 Узбекистану) і 7 членів екіпажу (2 громадянина Іспанії, Росії 1, 1 Кіпру, 1 Колумбії, 1 Киргизії, 1 Сейшельських островів). Всі вони загинули.