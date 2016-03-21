Stratfor: Росія прагне зберегти присутність в Сирії

Про це пише американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor з посиланням на знімки авіабази в провінції Латакія і бази в порту Тартус, передає РБК.

Посилаючись на знімки, на яких відображена авіабаза в Латакії станом на полудень 17 березня, на той момент більше чверті російської авіагрупи було виведено з Сирії. У той же час аналітики відзначають, що, згідно знімків, Москва розширює інфраструктуру на базі та за останні дні розмістила ряд додаткових сил.

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Так, за інформацією Stratfor, Росія перекинула на сирійську авіабазу бойові вертольоти Мі-28 і Ка-52. Як відзначають аналітики, ці вертольоти здатні виконувати не тільки захисні функції, але також проводити пошуково-рятувальні операції і надавати безпосередню авіаційну підтримку сухопутним військам.

Крім того, зазначає розвідувально-аналітична компанія, що Росія ще не вивела свої літаки Су-30 і Су-35, і після оголошення про виведення військ продовжувала підтримувати з повітря сирійські урядові сили, які беруть участь у зіткненнях з бойовиками «Ісламської держави» поблизу Пальміри.

Stratfor також посилається на знімки бази в порту Тартус, згідно з яким будь-якого істотного переміщення російської техніки з Сирії не спостерігається. Аналітики відзначають, що в порту можна помітити військові транспортні засоби, але важкої артилерії там немає. Stratfor вважає, що це свідчить про можливий намір Росії продовжити активну наземну підтримку сирійських урядових сил. Крім того, Росія може передати частину цього обладнання союзникам в Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.