Нова версія: причиною катастрофи Boeing у Ростові могло стати замерзле кермо - ЗМІ

Про це пише «Російська газета» з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування.

За словами співрозмовника видання, пілоти намагалися витягнути літак, проте їм не вистачило часу і сил, щоб зрушити на себе кермо. Швидше за все, штурвал просто замерз, відзначило джерело.

Читайте такожАеропорт Ростова відновив роботу, призупинену після катастрофи Boeing

Кермо висоти дозволяє керувати судном щодо поперечної осі. Зазвичай є хвостовою частиною.

Аналогічна ситуація, на думку експертів Росавіації, виникла в Казані в 2013 році.

Особлива думка з приводу причин катастрофи тоді висловлювали фахівці агентства. Їх думку було опубліковано на сайті Міждержавного авіаційного комітету.

На записі з "чорного ящика" казанського Boeing добре було чути, як перший командир каже: "Що таке? Що таке?". При цьому дані іншого самописці зафіксували його спроби смикати штурвал "на себе".

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту знаходилися 55 пасажирів (44 громадянина Росії, України 8, 2 Індії, 1 Узбекистану) і 7 членів екіпажу (2 громадянина Іспанії, Росії 1, 1 Кіпру, 1 Колумбії, 1 Киргизії, 1 Сейшельських островів). Всі вони загинули.