У розвідці Іраку розповіли про ще трьох смертників, які готують нові теракти у Європі

Такі дані озвучило поінформоване джерело в розвідці Іраку, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Ще одне високопоставлене джерело в розвідці Іраку також сказало агентству, що ІД почала планувати теракти два місяці тому в Рацці. Він також повідомив, що є «три смертники, які готують іншу атаку». Деталі він не уточнив.

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За словами першого джерела, іракські чиновники попереджали європейських колег про плани терористів, але на той момент Брюссель «не був частиною цих планів».

Терористи змінили плани і перенесли атаки в Брюссель через затримання ймовірного організатора паризьких терактів Салаха Абдесалама, заявив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.