"Ісламська держава" пригрозила влаштувати "чорні дні" Європі та США

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, бойовики погрожують розправою міжнародній коаліції на чолі з США.

"Ми обіцяємо країнам-хрестоносцям, що увійшли в альянс проти "Ісламської держави", що їх чекають чорні дні" - йдеться в заяві.

Як повідомляє видання Bild, через кілька годин після атак у Брюсселі, бойовики ІД опублікували в соціальних мережах погрози, спрямовані проти Німеччини.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.