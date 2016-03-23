Польща відмовилася приймати мігрантів в даний час

Про це заявила прем'єр-міністр країни Беата Шидло через день після вибухів у Брюсселі, передає Бі-бі-сі. "Двадцять вісім країн Євросоюзу домовилися вирішити цю проблему за допомогою переселення. Однак я скажу доволі прямо. Я не бачу можливості прийняти мігрантів у Польщі в даний момент", - заявив польський прем'єр.

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Заява глави польського уряду зроблена на тлі серії вибухів, що сталися 22 березня в столиці Бельгії. Внаслідок терактів загинули понад 30 людей, ще понад 200 осіб отримали поранення. Влада Бельгії кваліфікувала вибухи як теракт.

Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики екстремістської організації "Ісламська держава".

Усього за 2015 рік в Євросоюз в'їхало більше мільйона мігрантів.