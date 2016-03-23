У Бельгії затримали третього підозрюваного в організації вибухів в аеропорту
12:46, 23 березня 2016Світ
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За інформацією місцевих ЗМІ, це Наджим Лашруї.
Ймовірні організатори вибухів в аеропорту / DR
Бельгійські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного в організації терактів у Брюсселі 22 березня. Про це пише видання RTL.
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Повідомляється, що поліцейські затримали Лашруї в Андерлехті. На фото із камери спостереження, розповсюдженого учора, він у капелюсі та окулярах. Лашруї також підозрюють у причетності до терактів у Парижі.
У Бельгії затримали третього підозрюваного в організації терактів / rtl.be
Як повідомляв УНІАН, учора в Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини. Згодом трьох причетних до вибухів затримали у Баварії. Ще двох чоловіків заарештували вчора неподалік від метро "Маальбек", де стався один із вибухів.
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