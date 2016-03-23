У Бельгії затримали третього підозрюваного в організації вибухів в аеропорту

Бельгійські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного в організації терактів у Брюсселі 22 березня. Про це пише видання RTL.

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Повідомляється, що поліцейські затримали Лашруї в Андерлехті. На фото із камери спостереження, розповсюдженого учора, він у капелюсі та окулярах. Лашруї також підозрюють у причетності до терактів у Парижі.

Як повідомляв УНІАН, учора в Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини. Згодом трьох причетних до вибухів затримали у Баварії. Ще двох чоловіків заарештували вчора неподалік від метро "Маальбек", де стався один із вибухів.