ІД закликала до "священної війни проти невірних"

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У відео, зокрема, присутні кадри тренування бойовиків ІД - серед них нібито є бельгійці, яких підозрюють у розстрілах та вибухах у Парижі у листопаді минулого року, які забрали життя 130 людей.

У ролику бойовики підкреслили, що Бельгія є частиною коаліції, яка бореться із ІД на Близькому Сході.

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"Літаки хрестоносців (коаліції - ред.), у тому числі Бельгії, продовжують бомбити мусульман у Іраку і Леванті днями й ночами (…) Кожен обізнаний з історією ісламу мусульманин знає, що невід'ємною частиною ісламу є священна війна проти невірних", - цитує звернення джихадистів агенція Reuters.

Відео оприлюднене через два дні після терактів у Брюсселі.

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Нагадаємо, вибухи в аеропорту Брюсселя стався у вівторок рано вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Всього в результаті трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.

Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їх особи вже встановлені. В даний час поліція шукає їх ймовірних спільників.