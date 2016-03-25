Сирійські війська ведуть бої в кілометрі від центру Пальміри, ІДІЛ відступає - ЗМІ

За даними інформаційного агентства SANA, бойовиків вибито з готелю Dedeman і з висоти, на якій знаходиться телекомунікаційна вежа, повідомляє ТАСС. Війська ведуть інтенсивний обстріл позицій противника поруч зі старовинною фортецею еміра Фахреддіна на західному в'їзді до Пальміри.

Як повідомив губернатор провінції Хомс Таляль аль-Барразі, передові армійські підрозділи знаходяться приблизно в кілометрі від центральної частини міста.

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За даними телестанції "Аль-Манар", в четвер урядові сили зуміли звільнили територію площею 105 кв. км на південних і західних підступах до Пальмірі. Противник був вибитий з району Ваді-ель-Кубур і зі схилів гори Пов-Тар. Сирійські солдати й ополченці зайняли штаб ІД, який знаходився на одному з пагорбів у палаці Каср ель-Музза.

"Ми говоримо терористам, що наш наступ триває, і на Пальмірі ми не зупинимося. Ми дійдемо до Ракки і знищимо їх всюди", - заявив телестанції один з сирійських офіцерів, що приймає участь в операції.