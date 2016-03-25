Лідер КНДР наказав готуватися до ударів по урядових будівлях Південної Кореї

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Лідер КНДР під час огляду артилерійських навчань заявив, що збройні сили КНДР повинні бути готові "безжально" знищити урядові будівлі Сеула.

"Всі солдати повинні виховувати у собі сповнених бойового духу воїнів повні і бути у стані підвищеної готовності", - зазначив Кім Чен Ин.

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