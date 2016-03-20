Кім Чен Ин наказав посилити охорону узбережжя, щоб "одним ударом поховати в морі будь-які групи противника"

Кім Чен Ин розпорядився інтенсивніше проводити навчання для забезпечення надійного захисту узбережжя КНДР, повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційне агентство ЦТАК.

Лідер країни дав таку вказівку під час відпрацювання десантних операцій за участю кораблів Східного флоту військово-морських сил, літаків ВПС і ППО, артилерійських і сухопутних частин КНДР. Бійці Корейської народної армії також провели операцію з протидії десанту противника в Японському морі.

Голова КНДР "розпорядився інтенсивніше проводити навчання для забезпечення надійного захисту узбережжя народної республіки, щоб одним ударом поховати в морі будь-які групи противника у разі агресивних дій з його боку".

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Вчення КНА проводилися у відповідь на американо-південнокорейські маневри Key Resolve і Foal Eagle, які стартували 7 березня. Як повідомило міністерство національної оборони Республіки Корея, цього року в них беруть участь більше 300 тис. південнокорейських і 15 тис. американських військовослужбовців. Маневри спрямовані на відпрацювання так званого Оперативного плану 5015, що передбачає, зокрема, нейтралізацію зброї масового знищення КНДР, проведення спеціальних операцій з просування вглиб її території у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Раніше центральна газета КНДР "Нодон сінмун" попередила, що Пхеньян "одним ударом підірве всі цитаделі противника, якщо виявляться найменші ознаки наміру США та Південної Кореї провести спецоперацію з метою порушити суверенітет народної республіки".