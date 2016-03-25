РФ хоче розмістити на Курилах ракетні комплекси і безпілотники

Міноборони РФ має намір переозброїти військові частини на Курильських островах. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє прес-служба російського відомства.

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За словами Шойгу, зараз планується зробити акцент "на розвитку військової інфраструктури в Арктичній і Курильській острівних зонах, а також реконструкцію повсякденного пункту управління Східного військового округу".

Він додав, що "наразі ведеться активна робота по облаштуванню арктичних підрозділів".

В навігацію 2015 року на острів Врангеля і мис Шмідта доставлено понад 9,5 тисяч тонн будівельних матеріалів і обладнання.

Також проводиться планове переозброєння з'єднань і військових частин на Курильських островах.

"Вже в поточному році тут будуть розміщені берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон", безпілотні літальні апарати нового покоління "Елерон-3", - додали у відомстві.

Довідка. Курильські острови, які в Японії називають Північною територією, були окуповані армією СРСР ще в часи Другої світової війни. Фактично Кремль і Токіо так і не підписали мирну угоду ще з тих часів. Тому японська сторона роками намагається домогтися підписання миру та обговорення з Москвою повернення цих територій.

Раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловився за проведення саміту з російським президентом Володимиром Путіним для обговорення підписання мирного договору між двома країнами.