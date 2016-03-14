РФ хоче розмістити в Криму стратегічні бомбардувальники з ядерним озброєнням на борту – експерт

Як передає кореспондент УНАІН, про це повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак сьогодні під час міжнародної конференції в Києві.

За його словами, мілітаризація Криму перетворилася на загрозу не тільки регіональній, але й світовій безпеці. Він зазначив, що за короткий проміжок часу Росія збільшила чисельність свого військового угруповання в Криму вдвічі, і нині воно становить 24 тисячі осіб.

«В планах РФ довести чисельність Чорноморського флоту майже до 50 тисяч осіб, тобто, це абсолютно неприпустима та безпрецедентна мілітаризація. Кількість броньованих машин на сьогодні майже дорівнює тій кількості, яка була під час Радянського Союзу, а підводних човнів рівно стільки, скільки було під час СРСР», - вважає Бадрак.

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«На території Криму сформоване самодостатнє міжвидове угруповання, і там з’явилися нові російські озброєння. Зокрема, зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир», протикорабельні ракетні комплекси «Бастіон», малі ракетні кораблі нових проектів. Загалом сумарний ракетний залп збільшився у півтора рази», - зазначив експерт.

«На території Криму з’явилися ракетні комплекси «Іскандер-М», ці ракети можуть досягти узбережжя Румунії, Болгарії, Туреччини. Головне, що Кремль хоче розмістити на авіабазі у Гвардійському ракетоносці ТУ-22М3 - це літаки дальньої авіації, які здатні нести і ядерні озброєння, їхній радіус бойових дій становить майже 2,5 тис. км», - зауважив Бадрак.

«Росія, яка зруйнувала світову систему безпеки, сьогодні йде далі до подальшої конфронтації з цивілізованим світом. Така мілітаризація Криму може загрожувати новими ризикованими актами, в тому числі низкою провокацій військового плану», - додав він.