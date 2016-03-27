Клінтон програла Сандерсу у Вашингтоні на попередніх виборах президента

02:47, 27 березня 2016
Світ
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Кандидат у президенти США від Демократичної партії Берні Сандерс лідирує на праймеріз в штаті Вашингтон.

клинтон сандерс / REUTERS

Про це повідомляє CNN.

Сандерс набирає 76%, в свою чергу його суперник Гілларі Клінтон - 23,7%.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Арізоні на праймеріз перемогли Клінтон і Трамп. Вибори президента США відбудуться 8 листопада.
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