Росія візьме участь у розмінуванні сирійської Пальміри

"Я прошу міністра оборони...доповісти, що планується найближчим часом, як ви думаєте вибудувати цю роботу з розмінування Пальміри", - цитує президента РФ ТАСС.

Путін заявив, що в ході телефонної розмови з главою ЮНЕСКО Іриною Боковою та президентом Сирії Башаром Асадом була досягнута домовленість про те, що Росія надасть підтримку у розмінуванні Пальміри, підступів до неї та історичних цінностей.

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"Хотів би ще раз повернутися до питання, що стало відомим, звільнення міста Пальміра в Сирії сирійськими військами при нашій активній підтримці і при нашому найактивнішої участі... Є питання суто гуманітарного характеру. Це розмінування", - сказав Путін на засіданні комісії з військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, Армія Асада за підтримки РФ захопила Пальміру 26-27 березня.