Теракти джихадистів у Європі: в соцмережах з'явилися погрози на адресу Німеччини

У Twitter від імені джихадистів ІДІЛ поширилися фотомонтажі з охопленою вогнем будівлею аеропорту Кельн-Бонн. Наразі Федеральна поліція Німеччини та Федеральне відомство з кримінальних справ (BKA) вивчають можливу загрозу терористичного нападу. Про це з посиланням на газету Rheinische Post повідомляє DW.

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Одна з картинок зображає охоплену полум'ям будівлю аеропорту, а перед нею стоїть бойовик у камуфляжі з написом на спині німецькою мовою: "Ти також можеш добитись того, чого добились твої брати у Бельгії".

Також є фотомонтажі з палаючим відомством канцлера у Берліні та написом: "Німеччина - це поле бою".

За словами представника МВС федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, "відео та картинки, які вихваляють насильство, чинять великий вплив на радикалізацію молоді".

Проте наразі немає конкретних попереджень про теракти, які готуються.

У свою чергу представник федеральної поліції у Кельні заявив, що заходи безпеки значно посилені. Представники BKA заявили, що фотографії вивчаються фахівцями, щоб оцінити реальність загрози.

Видання відзначає, що це уже не перші погрози джихадистів, поширені німецькомовному інтернеті та розраховані на аудиторію, яка підтримує ІД. Однак після нападів у Брюсселі вони привертають особливу увагу. Представники МВС та Федерального відомства із захисту конституції вважають, що пропаганда ІД відмінно організована та досягає багатьох радикалізованих молодих ісламістів у ФРН.

Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті низки терактів в Брюсселі 23 березня 2016 року постраждали більше 300 людей, загинули – понад 30.

У листопаді 2015 року смертники влаштували серію кривавих терактів у Парижі. Їх жертвами стали 130 осіб.