Країни Балтії привітали намір розмістити танкові з'єднання США у Східній Європі

За словами міністра оборони Литви Юозаса Олекаса, дислокація танкової американської бригади зробить військову присутність США в цьому регіоні "помітнішою та ефективнішою", повідомляє Deutsche Welle з посиланням на BNS.

Його латвійський колега Раймондс Бергманіс заявив про "важливий крок" перед наступним самітом НАТО, який має відбутися у липні цього року. На ньому обговорять наступні зобов'язання для захисту регіону, додав урядовець.

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Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки направлять до східноєвропейських країн-членів НАТО одну танкову бригаду для постійного розміщення. Вона дислокуватиметься з початку 2017 року почергово у різних країнах Східної Європи.