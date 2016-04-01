У центрі Парижа прогримів вибух, є постраждалі (фото, відео)
14:29, 01 квітня 2016Світ
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Вибух у шостому районі Парижа стався вранці в п'ятницю.
Внаслідок вибуху постраждали 5 осіб / twitter.com/scottcampbell
Про це повідомляє Metro.
Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу в центрі Парижа.
Місцеві ЗМІ припускають, що вибух був викликаний через відрізану газову трубу.
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Як повідомляє Le Figaro з посиланням на джерела в правоохоронних органах, внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей.
Аварійні служби перебувають на місці події.
#Explosion in Rue Jean François Gerbillon #Parispic.twitter.com/lBh7hjUiHB— Giancarlo Schievenin (@gschievenini) April 1, 2016
Фото: twitter.com/Pierre_Kch
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