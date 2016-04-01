У центрі Парижа прогримів вибух, є постраждалі (фото, відео)

14:29, 01 квітня 2016
Світ
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Вибух у шостому районі Парижа стався вранці в п'ятницю.

взрыв / twitter.com/scottcampbell

Про це повідомляє Metro.

Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу в центрі Парижа.

Місцеві ЗМІ припускають, що вибух був викликаний через відрізану газову трубу.

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Як повідомляє Le Figaro з посиланням на джерела в правоохоронних органах, внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей.

Аварійні служби перебувають на місці події.

взрыв / twitter.com/scottcampbell

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