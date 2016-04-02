Польський сейм зобов'язав місцеву владу декомунізувати назви вулиць
Парламент Польщі 1 квітня прийняв закон, згідно з яким з публічного простору повинні повністю зникнути комуністичні символи, це назви вулиць, або об'єктів, або громадських місць.
Депутати проголосували одноголосно при одному, що утримався, повідомляє Польське радіо.
"Це стане остаточним, символічним кінцем комунізму в Польщі", - прокоментував історичне голосування автор закону, депутат від партії "Право і справедливість" Ярослав Краєвський.
Після того, як закон прийме сенат і підпише президент, у польських органів самоврядування буде 12 місяців на консультації з жителями з метою узгодження нових назв вулиць і самого перейменування. Якщо органи самоврядування не зроблять цього самі, рішення прийме відповідний воєвода. У разі виникнення сумнівів, чи пов'язана з комунізмом та чи інша назва, їм допоможе Інститут національної пам'яті Польщі.
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За оцінками експертів, у Польщі досі близько 1300 вулиць, що носять імена Героїв Червоної армії, або Ванди Василевської, або Фелікса Дзержинського.
Варто додати, що прийнятий 1 квітня закон не стосується пам'ятників, обелісків та пам'ятних таблиць.