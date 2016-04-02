Польський сейм зобов'язав місцеву владу декомунізувати назви вулиць

Депутати проголосували одноголосно при одному, що утримався, повідомляє Польське радіо.

"Це стане остаточним, символічним кінцем комунізму в Польщі", - прокоментував історичне голосування автор закону, депутат від партії "Право і справедливість" Ярослав Краєвський.

Після того, як закон прийме сенат і підпише президент, у польських органів самоврядування буде 12 місяців на консультації з жителями з метою узгодження нових назв вулиць і самого перейменування. Якщо органи самоврядування не зроблять цього самі, рішення прийме відповідний воєвода. У разі виникнення сумнівів, чи пов'язана з комунізмом та чи інша назва, їм допоможе Інститут національної пам'яті Польщі.

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За оцінками експертів, у Польщі досі близько 1300 вулиць, що носять імена Героїв Червоної армії, або Ванди Василевської, або Фелікса Дзержинського.

Варто додати, що прийнятий 1 квітня закон не стосується пам'ятників, обелісків та пам'ятних таблиць.