Податківці Австралії і Нової Зеландії вже зайнялися фігурантами "офшорного скандалу"

Розслідування відкрито стосовно клієнтів панамської юридичної фірми, яка опинилася в центрі масштабного витоку інформації.

Австралійське податкове управління повідомило про початок розслідування стосовно більш ніж 800 багатих клієнтів Mossack Fonseca, передає Росбалт.

«В даний час ми ідентифікували понад 800 платників податків і тепер пов'язуємо більш ніж 120 з них з постачальником офшорних послуг, що базується в Гонконгу», — повідомило управління Reuters по електронній пошті, не розкриваючи назви гонконгської компанії.

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Голова податкового управління Майкл Кренстон повідомив, що його відомство співпрацює з поліцією, Австралійською комісією по злочинності і регулятором AUSTRAC продовжуючи вивчати опублікований витік.

«Деякі епізоди можуть бути передані на розгляд Спеціальної комісії з серйозним фінансовим злочинам», — йдеться в заяві Кренстона.

Податкове агентство Нової Зеландії в свою чергу повідомило, що «щільно працює» зі своїми партнерами по податковим угодам, щоб отримати повні деталі щодо будь-якого новозеландського податкового резидента, який може бути залучений до домовленості, які втілювалися зусиллями Mossack Fonseca.

Витік містить понад 11,5 млн документів з архіву юридичної фірми Mossack Fonseca, що базується в податковій гавані Панами, і проливає світло на деталі, які стосються сотень тисяч її клієнтів.