Журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В них містяться посилання на 72 нинішніх або колишніх глав держав, у тому числі диктаторів, обвинувачених у пограбуванні своїх країн.

В документах містяться дані про секретні офшорні компанії, пов'язані з сім'ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Муаммара Каддафі в Лівії та Асада у Сирії.

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У матеріалах також згадуються члени сім'ї голови КНР Сі Цзіньпіна, президент Азербайджану Ільхам Алієв, король Марокко Мухаммед VI і король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Саудо, покійний батько нинішнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, а також діти прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа.

В документах є дані про мільярдну схему з відмивання грошей, яка здійснювалася російським банком за участю близьких соратників російського президента Володимира Путіна.

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Розповідається в цих документах і про українського президента Петра Порошенка, який створив три офшорні компанії для продажу активів Roshen без сплати податків в держбюджет України.

Документи Mossack Fonseca також свідчать, що прем'єр-міністр Ісландії Сигмюндюр Гюннлейгссон мав незадекларовані інтереси в банках цієї країни, які отримували під час фінансової кризи державну допомогу. Він був звинувачений у приховуванні мільйонів доларів інвестицій в банки країни через засекречену офшорну компанію.

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Mossack Fonseca заявила, що завжди дотримувалася міжнародних правових норм і стежила за тим, щоб компанії, з якими вона працює, не використовувалися для ухилення від податків, відмивання грошей та інших незаконних цілей.

Компанія стверджує, що вона проводить ретельну перевірку своїх клієнтів і жалкує, якщо були допущені які-небудь зловживання її послугами.

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Mossack Fonseca також підкреслила, що офшорні компанії існують по всьому світу і використовуються в різних цілях.