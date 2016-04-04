Білоруським солдатам заборонили користуватися смартфонами

Ніхто не заважає білоруським військовослужбовцям строкової служби користуватися звичайними мобільними телефонами, а не смартфонами, заявив сьогодні журналістам міністр оборони Білорусі Андрій Равков, коментуючи заборону на використання смартфонів в білоруській армії, передає БЕЛТА.

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"Ніхто не заважає солдату мати з собою маленький простий телефон, який призначений для розмов з батьками, дівчиною. Всі інші ґаджети мають здатність передавати інформацію не туди, куди треба", - сказав міністр.

Відповідаючи на питання про те, чи не пов'язана заборона на використання в армії смартфонів з тим, що на них можна знімати факти нестатутних відносин, Равков сказав, що у звичайних мобільних телефонах, якими дозволено користуватися, теж є камери.