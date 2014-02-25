У Білорусі силовикам хочуть дозволити застосовувати зброю проти населення

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в проекті Закону Білорусі «Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь «Про військовому становищі», опублікованому на Національному правовому Інтернет-порталі Білорусі.

Незалежні експерти, які встигли ознайомитися і порівняти стару і нову редакцію закону, висловлюють стурбованість тим, що силовики зможуть безкарно застосовувати зброю проти мирних громадян. Додалася в законопроект і можливість під час воєнного стану здійснювати прослуховування телефонних переговорів без санкції прокурора, чого немає у нинішній редакції закону.

Експерти вважають, що зміни в законопроект викликані революційними подіями в Україні. Насторожує і той факт, що проект внесення змін до настільки важливий документ розглядається тихо і кулуарно, не привертаючи увагу громадськості.

Зокрема, у ст.18 законопроекту, внесеного Радою міністрів Білорусі, йдеться, що військовослужбовці та працівники воєнізованих організацій, що залучаються для забезпечення режиму воєнного стану, мають право застосовувати (використовувати) фізичну силу, спеціальні засоби, зброю, бойову чи спеціальну техніку для: відбиття нападу на військові об'єкти, військовослужбовців та інших фізичних осіб; припинення опору, пов'язаного з небезпекою для життя і здоров'я військовослужбовців і працівників воєнізованих організацій, що залучаються для забезпечення режиму воєнного стану, а також інших фізичних осіб; затримання осіб, які мають при собі зброю, боєприпаси до неї, вибухові, хімічні або отруйні речовини, у випадках, якщо вони скоюють злочини, не виконують законних вимог військовослужбовців або працівників воєнізованих організацій, що залучаються для забезпечення режиму воєнного стану, перешкоджають цим військовослужбовцям і працівникам здійснювати покладені на них спеціальні (службові) обов'язки; припинення спроб незаконного проникнення на охоронювані об'єкти та в місця дислокації військ; звільнення заручників, захоплених охоронюваних об'єктів, споруд, транспортних засобів та вантажів, а також для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку; зупинення транспортного засобу, водій якого не виконує законних вимог про його зупинку; подання сигналу тривоги або виклику допомоги; в інших випадках відповідно до законодавчих актів.

«Військовослужбовці та працівники воєнізованих організацій, що залучаються для забезпечення режиму воєнного стану, мають право на обґрунтований професійний ризик. Заподіяння ними шкоди при обґрунтованому професійному ризику не є правопорушенням», - йдеться в законопроекті.

Довідка УНІАН. Закон «Про військовий стан» прийнятий в Білорусі ще в 2003 році, в 2008 і 2009 роках в нього вносилися незначні зміни.