"Панамський скандал": Генпрокуратура РФ перевірить дані щодо росіян, які мають компанії та рахунки в офшорах

Генеральна прокуратура РФ перевірить дані про росіян, що мають компанії та рахунки в офшорах, повідомляє ТАСС.

Про це заявив офіційний представник наглядового відомства Олександр Курінний.

"Генеральна прокуратура РФ перевірить інформацію, опубліковану у вітчизняних та зарубіжних засобах масової інформації, про ряд російських фізичних і юридичних осіб, які нібито володіють офшорними компаніями і рахунками", - повідомив він.

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"Головною метою перевірки стане встановлення відповідності дій зазначених у цих матеріалах громадян Російської Федерації нормам російського законодавства, основам міжнародного права і нашими зобов'язаннями перед міжнародним співтовариством щодо запобігання фактів корупції та протидії легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом", - зазначив Курінний.

Як повідомляв УНІАН, журналісти опублікували глобальне розслідування про офшорах світової еліти.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми.