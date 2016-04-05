Співробітників російського пропагандистського каналу LifeNews видворили з Азербайджану

Про це повідомив глава прес-служби МЗС Азербайджану Хікмет Гаджиєв, передає 1news.az.

За його словами, співробітники LifeNews діяли на території республіки без акредитації, крім того, перекручували реальну ситуацію, займалися підготовкою необ'єктивної інформації.

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"Азербайджанська сторона проявила щодо них добрі наміри, але співробітники LifeNews продовжили свою провокаційну діяльність. Враховуючи все це, було визнано недоцільним їхнє перебування в Азербайджані", - сказав він.

Гаджиєв нагадав, що LifeNews і раніше представляв перекручену інформацію про вірменсько-азербайджанський нагорно-карабаський конфлікт.

Нагадаємо, раніше репортерів двох російських телеканалів - РЕН-ТВ і LifeNews - не пустили в Молдову висвітлювати заворушення в Кишиневі. "Співробітники прикордонної та митної служб в аеропорту Кишинева не пустили знімальну групу телеканалу РЕН ТВ у Молдову для освітлення заворушень у Кишиневі", - повідомляли ЗМІ.