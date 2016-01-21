Журналістів пропагандистських каналів з РФ не пустили в Молдову висвітлювати заворушення у Кишиневі

Репортерів двох російських телеканалів не пустили в Молдову. Про це повідомляють прес-служби.

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"Співробітники прикордонної та митної служб в аеропорту Кишинева не пустили знімальну групу телеканалу РЕН ТВ у Молдову для освітлення заворушень в Кишиневі", - повідомляє прес-служба каналу.

Відзначається, що покинути аеропорт не дали оператору Олександру Малишеву, він буде депортований у Росію за рішенням молдавської влади.

У свою чергу LifeNews заявляє, що митники попросили репортерів заповнити митну декларацію, а пізніше "перевірили весь багаж і забрали флеш-карту, на якій був записаний репортаж Олексія Казаннікова. При цьому митники заявили, що інформація з репортажу заборонена на території Республіки Молдова".

Додамо, що у вересні минулого року знімальна група LifeNews, що відправилася висвітлювати протести в Кишиневі, вже була затримана представниками митної служби аеропорту молдавської столиці.