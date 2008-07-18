Антитерористичні гроші США викинули на інтер'єри для генералів

Командування американських ВПС за останні три роки витратило сотні тисяч доларів, що призначалися для боротьби з тероризмом, на так звані "капсули комфорту" в літаках для генералів. За даними The Washington Post, особливі місця для генералів в літаках, як вважають вони самі, дозволять їм ефективніше працювати.

"Капсули комфорту", як вважають журналісти, були придумані генералом ВВС Дунканом Джей Макнаббом в 2006 році. Тоді він, займаючи посаду командувача легко-транспортних військ, ухвалив, що генералам належить право на комфортніші умови в повітрі, чим іншим військовослужбовцям.

З тих пір генерали ВВС неодноразово вимагали змін в інтер`єрах літаків. Одним не подобався колір шкіряних крісел, іншим - килими. Самі "капсули комфорту" для генералів є невеликим приміщенням з диваном, ліжком, столом, 37-дюймовим телевізором і дзеркалом в повний зріст. Скільки коштуватиме кожна така капсула, не уточнюється.

Натомість WP стало відоме, що через не вподобаний генералами колір крісел антитерористичний бюджет “схуд” майже на 70 тисяч доларів, а інші побажання з приводу інтер`єру літаків змусили ВВС витратити додаткові 330 тисяч доларів.

Лента.ру