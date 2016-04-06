РБ ООН заблокувала внесену Росією заяву щодо Сирії, Чуркін відзначив "деструктивну" позицію України

Про це повідомляється на сайті постійного представництва РФ в ООН.

У заяві постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна, вказується, що Москва внесла в Радбез проект заяви для преси із закликом забезпечити максимально представницький характер міжсирійського діалогу.

Дипломат пояснив, що російську сторону турбує відсутність запрошення до Женеви для сирійських курдів. За його словами, така лінія "суперечить установкам резолюцій РБ ООН на інклюзивність політичного процесу в Сирії".

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За словами Чуркіна, проект заяви в результаті був заблокований деякими західними країнами.

Чуркін також заявив, що українська делегація внесла і свою "деструктивну лепту" у блокування російського проекту рішення.

"Здавалося, що нашу стурбованість поділяють всі основні партнери. Ми внесли на розгляд членів РБ ООН проект заяви для преси із закликом забезпечити максимально представницький характер міжсирійського діалогу в ході майбутніх переговорів. Ми були здивовані, коли цей проект був заблокований деякими західними країнами. Свою деструктивну лепту внесла також українська делегація", - йдеться в заяві російського постпреда.

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