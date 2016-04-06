За рік до ЄС прибули майже 1,8 мільйона нелегалів, 12 тисяч людей займаються їх переправленням – Frontex

Про це йдеться у рапорті Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС "Frontex", передає Еспресо.

"Сирійці є найбільшою національною групою мігрантів, у другій половині року значно зросла також кількість афганців. Іракці є третьою за величиною групою",- йдеться в рапорті.

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За даними агентства, більшість цих біженців використовують шлях через Туреччину до грецьких островів (понад 885 тис. протягом року). Крім того, активно використовується шлях через центральну частину Середземного моря (154 тис. біженців), зокрема з Лівії до Італії. Значну частину з них складають жителі східної Африки (у більшості еритрейці), а також західній частині цього континенту. Кількість біженців на цьому напрямку дещо зменшилася у зв'язку з тим, що сирійці все активніше вибирають шлях через східну частину Середземного моря.

Frontex підкреслює, що разом із зростанням кількості біженців зростає також і кількість контрабандистів, які надають свої послуги з перевезення людей. Загалом, цим займається приблизно 12 тис. осіб, в основному це жителі Марокко, Іспанії, Албанії та Сирії.