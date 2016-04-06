Гризлов попередив про можливе загострення конфлікту, якщо на Донбас увійде поліцейська місія ОБСЄ

Про це заявив представник РФ в контактній групі з врегулювання на Донбасі Борис Гризлов, повідомляє РИА "Новости".

"На жаль, у випадку з пропозицією про так звану "міжнародну поліцейську місію" не дотримується жоден з базових принципів українського врегулювання. Так, комплекс заходів щодо виконання мінських угод не містить навіть згадки про створення такої структури", - сказав Гризлов журналістам.

"Крім того, ми знаємо позицію другої сторони внутрішньоукраїнського конфлікту, яка бачить в такого роду діях спробу іноземної окупації їхньої території. А значить, подібні заклики не тільки не допоможуть у пошуках мирного рішення, а, навпаки, буде лише провокувати загострення ситуації. У чому переконаний, не зацікавлені ні Україна, ні Євросоюз, ні Росія", - додав він.

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Гризлов підкреслив, що в питаннях безпеки всі сторони повинні бути максимально акуратними у висуненні ініціатив.

"Тут слід дотримуватися принципу "Не нашкодь", щоб не зруйнувати те, що вже досягнуто", - зауважив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна веде переговори про розміщення на Донбасі поліцейської збройної місії ОБСЄ, для забезпечення безпеки під час проведення виборів на цій території.