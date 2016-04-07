ЄС може ввести візи для американців і канадців - Reuters

Як повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела в ЄС, Європейська комісія буде обговорювати це питання на засіданні в наступний вівторок у зв'язку з тим, що США і Канада відмовляються скасовувати візи для громадян деяких держав-членів Євросоюзу.

Зокрема, Вашингтон і Оттава вимагають візи від громадян Румунії та Болгарії, які увійшли до ЄС в 2007 році. Також США виключає зі схеми безвізового режиму, запропонованої іншим громадянам ЄС, Хорватію, Кіпр і Польщу.

Видання підкреслює, що обговорення пройде всього за тиждень до того, як президент США Барак Обама відвідає Європу з візитом, який буде включати в себе обговорення угоди про вільну торгівлю.

"Політичні дебати та рішення, очевидно, необхідні з такого важливого питання. Але існує реальна небезпека, що ЄС буде рухатися в бік віз для них (США і Канади – ред.)", - повідомило джерело в ЄС.

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Також наголошується, що торгові переговори між Брюсселем і Вашингтоном зараз досягли критичної точки, так як обидві сторони вважають, що дана трансатлантична угода має більше шансів на проходження, перш ніж президент США Барак Обама залишить свій пост в січні 2017 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЄС і США уклали нову угоду про захист даних, що передаються через Атлантику.