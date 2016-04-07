Бійці сирійської опозиції перерізали маршрут постачання "Ісламської держави" з Туреччини

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, базується у Великобританії, ці райони вважаються головним і основним перевалочним пунктом на шляху добровольців, які приходять з Туреччини для вступу в "Ісламську державу", передає Бі-бі-сі.

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В даний час між сторонами конфлікту в Сирії оголошено перемир'я, однак воно не поширюється на бойові дії проти "Ісламської держави" та "Фронт ан-Нусра", які визнані терористичними організаціями.

Ряди "Ісламської держави" комплектуються в тому числі добровольцями, які приїжджають з інших країн, багато з - європейських. Туреччину вони використовують в якості перевалочного пункту, через який намагаються проникнути в Сирію.