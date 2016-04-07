Генсек НАТО: Ми проводимо наймасштабніше посилення системи захисту з часів Холодної війни (відео)

Про це він заявив в коментарі «Голосу Америки», прибувши до Вашингтона у рамках підготовки до саміту НАТО, що відбудеться у липні у Варшаві.

«Ми будемо обговорювати, як у більш ефективний спосіб посилити нашу відповідь Росії на її дії в Україні, а також як НАТО може збільшити свій внесок у боротьбі проти ІДІЛ. Це наші два головних виклики. Вони дуже різні, але ми повинні бути готові протидіяти викликам з південного фронту - Близького Сходу, разом з тим викликам, які кидає Росія», – сказав Столтенберг.

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Також він розповів, які кроки вже робить НАТО для посилення безпеки.

«Щодо того, що ми вже робимо – ми проводимо найбільш масштабне посилення нашої колективної системи захисту з часів Холодної війни. Ми дислокуємо більше військових у східних країнах-членах альянсу, підвищуємо рівень готовності військових, якщо виникне необхідність діяти. Також ми запроваджуємо мережу малих штабів у східній частині альянсу так, щоб вони могли виступити ланкою між центром та регіонами», – додав Столтерберг.

У той же час, за словами генсека, НАТО не прагне нової Холодної війни і готовий до діалогу.