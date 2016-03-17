НАТО не хоче нової "холодної війни", але Росія має поважати кордони сусідніх країн - Столтенберг

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Латвії Марісом Кучінскісом у Брюсселі.

"Ми бачили значне нарощення російського військового потенціалу також у Балтійському регіоні з більшою кількістю літаків, зростанням війcьково-морської пристуності, а також більшою кількістю військ. І саме це є причиною, чому НАТО відповідає одночасно збільшенням військової присутності та збільшенням готовності і підготовки наших сил для їхнього розгортання в разі необхідності", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що всі заходи, які здійснює НАТО, спрямовані на безпеку та оборону, і ці дії є співставними та відповідають міжнародним зобов'язанням.

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"І ми не шукаємо конфронтації з Росією. Ми не хочемо нової "холодної війни". З цієї причини ми також повідомляємо, що повинна бути рівновага між військовою силою та політичним діалогом і залученістю", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО пояснив, що обговорив з латвійським прем'єром важливість дотримання одночасно шляху зміцнення військового потенціалу Альянсу, оборонного потенціалу, але також і прагнення політичної взаємодії з РФ.

"Росія продовжуватиме залишатися нашим найбільшим сусідом, і тому ми також повинні продовжувати прагнути більш конструктивних відносин з Росією. Але вони повинні базуватися на фундаментальних правилах та цінностях, і однією з найважливіших цінностей є, безсумнівно, важливість поваги до кордонів сусідів, тому що це передумова для конструктивних відносин", - заявив Столтенберг.

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